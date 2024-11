Friedrich Merz ist oft empört. Er ist „fassungslos“, wie in der Bundesregierung gestritten wird, er ist „fassungslos“ über die Sprachlosigkeit des Bundeskanzlers. Er ist auch gerne mal für andere fassungslos: Die ganze Welt sei „fassungslos“ darüber, was in der Bundesrepublik passiert, genauso wie die deutsche Wirtschaft „fassungslos“ sei. Die neueste Empörung des Friedrich Merz bezieht sich auf eine Bundestagsinitiative zur Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches. Das sei „skandalös“ und ein „Affront“, beschied Friedrich Merz.