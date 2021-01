Eliot Quartett im Debüt im Deutschlandfunk Kultur Dialog zu viert

Moderation: Tabea Dupree

Seit 2014 besteht das Eliot Quartett, das sich in Frankfurt am Main zusammenfand. (Eliot Quartett / Thomas Stimmel)

Das Eliot Quartett gehört den besten jungen Streichquartetten Deutschlands. Es springt ein für das Marmen String Quartet aus London, dessen Konzert wir in die nächste Spielzeit verschoben haben. Auf dem Programm: Webern, Mozart und Grieg.

Debüt im Deutschlandfunk Kultur

Jesus-Christus-Kirche Berlin-Dahlem

Aufzeichnung vom 18. Januar

Anton Webern

Langsamer Satz für Streichquartett

Wolfgang Amadeus Mozart

Streichquartett B-Dur KV 589

ca. 20:50 Konzertpause

Ulrike Timm im Gespräch mit dem Eliot Quartett

Edvard Grieg

Streichquartett Nr. 1 g-Moll op. 27

Eliot Quartett:

Maryana Osipova, 1. Violine

Alexander Sachs, 2. Violine

Dmitry Hahalin, Viola

Michael Preuss, Violoncello

Das Eliot Quartett gründete sich im Sommer 2014 und zählt zu den interessantesten Streichquartetten der neuen Generation. Das international besetzte Ensemble – die Mitglieder stammen aus Russland, Kanada und Deutschland – entstand in Frankfurt am Main und ist Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe.

Namens-Patron

Das Eliot Quartett ist nach dem US-amerikanischen Schriftsteller T.S. Eliot benannt, der sich von den innovativen, späten Streichquartetten Ludwig van Beethovens zu seinem letzten großen poetischen Werk "Four Quartets" inspirieren ließ.

Musik-Trophäen

Vor allem im Jahr 2018 machte das Quartett mit einer Bilanz von insgesamt vier Preisen renommierter Wettbewerbe auf sich aufmerksam. So erhielt das Eliot Quartett den 2. Preis beim Mozartwettbewerb Salzburg sowie den 2. Preis beim Melbourne International Music Competition, gewann den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs mit drei Sonderpreisen sowie den 1. Preis mit Sonderpreis für die beste Interpretation eines Werkes von Karol Szymanowski beim Karol Szymanowski Competition.

Das Eliot Quartett (Eliot Quartett / Thomas Stimmel)

Seine künstlerische Ausbildung absolvierte das Eliot Quartett im Master-Studiengang an der HfMDK Frankfurt bei Hubert Buchberger und Tim Vogler sowie an der Escuela Superior de Musica Madrid in der Meisterklasse von Günter Pichler.