Elektromobilität Haben die kleinen Newcomer eine Zukunft?

Von Jessica Sturmberg

Endkontrolle in der Montagehalle in Aachen: Mit e.GO kehrte nach dem Aus von Opel in Bochum die Autoproduktion nach Nordrhein-Westfalen zurück. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Günstige Elektroautos für die Stadt: Die Chancen von deutschen Start-Ups wie e.GO und Sonomotors schienen nicht schlecht. Weil inzwischen auch die großen Autokonzerne die E-Mobilität entdeckt haben, sind die Perspektiven für die Neulinge nicht mehr ganz so gut.

Die großen der Autobranche, VW, Daimler und BMW, interessierten sich lange Zeit nicht sonderlich für die alternativen Antriebe. Inzwischen investieren sie Milliarden in die Elektromobilität. Bleibt da noch Platz für kleine Newcomer wie e.GO in Aachen oder Sonomotors in München? Jessica Sturmberg ist der Frage nachgegangen.