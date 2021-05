Elefanten, Katzen und Hunde Die besten Tiersachbücher der Saison

Moderation: Kim Kindermann und Susanne Billig

Elefanten: dicker Panzer, weicher Kern. In "Elefanten" von Hannah Mumby kann man viel über die Kolosse lernen. (imago / Bill Young / Jaynes Gallery / Danita Delimont)

Elefanten sind uns ähnlicher, als wir denken, über Hunde ist immer noch nicht alles erzählt und es leben rund 3000 Wildkatzen im Pfälzerwald. Die Verlage haben tolle Tiersachbücher herausgebracht und wir stellen die besten davon vor.

Leuchtende Haie, "Die Eloquenz der Sardine", "Crazy Horse" – die Autorinnen und Autoren haben dieses Frühjahr so richtig tolle Sachbücher vorgelegt. So beschäftigt sich die britische Autorin Helen Macdonald in ihrem neuen Buch "Abendflüge" sehr einfühlsam mit dem Hirsch und dem Hasen. Und gleich zwei Bücher widmen sich dem Schneeleoparden.

Weniger überraschend hingegen scheinen Bücher über Elefanten oder Hunde zu sein.

Einfach nur "Elefanten" heißt das Buch von Hannah Mumby, die als Professorin für Verhaltensbiologie seit Jahren an den Tieren forscht. Sie legt ihr über 300 Seiten dickes Werk sehr persönlich an und schreibt viel über die Mühen der Forschung, Rückschläge, Erfolge, persönliche Erfahrungen.

Sie möchte dem Leser und der Leserin die Tiere auch persönlich nahebringen, weil sie dem Menschen in so wesentlichen Aspekten sehr ähnlich sind, wie sie schreibt. So soll man mit ihrem Buch die Tiere nicht nur als diese majestätischen Riesenkolosse kennenlernen, sondern als Individuen, die in ihrer sozialen Welt Freundinnen und Freunde sind, Brüder und Schwestern in innigen Familienbeziehungen.

Ein tolles Hundebuch

Bei den Hundebüchern kann man das wunderbare neue Buch "Die Persönlichkeit des Hundes" aus dem Kosmos-Verlag hervorheben. Es ist ein durch und durch forschungs- und datenbasiertes Buch, das trotzdem auch den Spagat hinbekommt, lebensnah zu sein und Ratschläge zu geben. Geschrieben hat es die Verhaltensbiologin Marie Nitzschner, die zehn Jahre am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie die kognitiven Fähigkeiten von Hunden erforscht hat.

Die unglaublich scheue Wildkatze

Bei den Katzenbüchern sticht wiederum das Buch "Europas kleine Tiger" über die europäische Wildkatze hervor. Wildkatzen sind unglaublich scheue Tiere. In diesem Buch erfährt man, dass gar nicht so wenige von ihnen im Pfälzerwald leben. 3000 Tiere sollen dort zu Hause sein. Das Sachbuch hat Christine Sonvilla geschrieben, die sich als Biologin, Fotografin, Filmerin auf Natur- und Artenschutzthemen spezialisiert hat.

Um eine europäische Wildkatze zu sehen, muss man schon sehr geduldig sein, oder einfach den richtigen Köder haben. (imago / imagebroker / Burkhard Sauskojus)

Sie erzählt sehr abwechslungsreich, geht in die Historie, berichtet davon, wie unbarmherzig Wildkatzen verfolgt wurden, weil sie als Konkurrenten galten und Kerzen aus Wildkatzenfett so schön ergiebig. Die Autorin erzählt, wie heute die Feldforschung mit Lockstäben arbeitet: Mit Stöcken, die in die Erde gerammt werden und tatsächlich mit Baldrian besprüht sind, was auch Wildkatzen magisch anzieht.

Alle besprochenen Bücher in der Sendung:



