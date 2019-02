Eine Lange Nacht mit Elke Heidenreich und Sven Regener Sag Bescheid, wenn du mich liebst

Von Monika Künzel

Diesmal zu Gast bei der "Langen Nacht": Elke Heidenreich und Sven Regener (dpa/picture alliance)

Auf dem neuen "Element of Crime"-Album ist die Melancholie allgegenwärtig: mit Akkordeon, Bläsern, Streichern und einem "großen Herz für die Trümmer und Traumata der Gescheiterten". Elke Heidenreich hat mit dem Bandgründer Sven Regener gesprochen.

Sven Regener und seiner Berliner Band Element of Crime gelingt seit 1985 das Unwahrscheinliche: Alltagsdinge derart genau zu spiegeln, dass wir sie ebenso vertraut wie überraschend erleben. Ist die Liebe zu ihr, der eigenwilligen Schönen, zu Monstern und Mäusen, zu Delmenhorst nicht auch die unbändige Lust auf Leben und zugleich die Ahnung, dass alles auch tragisch enden kann?!

Aber wenn man solche Freunde hat wie Regeners Romanfigur Herr Lehmann, der in der Westberliner Kneipe "Einfall" in Kreuzberg den Fall der Berliner Mauer erleben (muss), dann ist man auf alles gefasst.

"Ganz leicht, ganz leicht/muss es nicht sein" - dieser Regener-Song wurde gleichsam zum Lebensmotto der Schriftstellerin und Moderatorin Elke Heidenreich. Seit 1993 ("Weißes Papier") kennt und liebt sie die Texte und die Musik von Element of Crime.

Das zackige Intro von "Mehr als ihr erlaubt" wurde Jahre später die Erkennungsmusik ihrer legendären Literatursendung "Lesen!" im ZDF. Sie ist sich mit Sven Regener einig:

"Man braucht nur Lieblingsfarben und Tiere

Dosenravioli und Buch

und einen Bildschirm mit Goldfisch

Das ist für heute genug"

Elke Heidenreich und Sven Regener freuen sich über eine gemeinsame 'Lange Nacht'. (Monika Künzel)

Eine Lange Nacht mit Elke Heidenreich und Sven Regener, die beide das Wort über alles lieben und die Musik und das Leben - und trefflich darüber streiten. Elke Heidenreich zieht viele Register ihrer Fähigkeiten als Moderatorin. Dazu gehört mal die Peitsche, aber viel häufiger das Zuckerbrot, hier einige Auszüge aus dem Gespräch:

Über Kindheit und Jugend

Sven Regener: Ab 19 war ich Stubenhocker.

Elke Heidenreich: Du hast wahnsinnig viel gelesen immer?

Regener: Ja, ich habe viel gelesen.

Heidenreich: Davon hast du die dicke Brille?

Regener: Ne, mit 14 kam die Fehlsichtigkeit dazu?

Heidenreich: Darf ich zu der Brille was sagen?

Regener: Ja.

Heidenreich: Grauenvoll – warum muss es diese Brille sein? Das Model für ganz arme Rentner.

Regener: Das ist eine Makitabrille, eine Designfirma.

Heidenreich: Aber so groß, ein schwarzer Klotz…

Regener: Bei Brillen habe ich habe immer gesagt: Wenn schon denn schon.

Übers Lesen

Heidenreich: Du hast viel gelesen, das merkt man. Du hast Thomas Bernhard gelesen, die Buddenbrocks…"

Regener: Die Buddenbrocks habe ich nicht gelesen. Man muss es ja auch mal zugeben, Proust z.B. da denkt man nach 150 Seiten, jetzt auch mal gut.

Heidenreich: Das ist wie Privatvergnügen.

Regener: Oder Dante, die göttliche Komödie – ganz lesen kann man das nicht, da fällt man ins Wachkoma.

Heidenreich: Hast du die Dadaisten gelesen?

Regener: Ja.

Heidenreich: Ich finde deine Texte sind oft dada, dass es ein bisschen beknackt wird…

Regener: Wenn man merkt, was sich anderer trauen, dann macht man das auch, Bob Dylan macht das auch.

Übers Schreiben

Heidenreich: Du schreibst lange Romane, aber deine Liedtexte sind Miniaturen. Wie geht das zusammen? Was sind da für Seelen in Deiner Brust.

Regener: Songtexte zu schreiben, ist eine musikalische Handlung, das macht man als Musiker…Ich sehe das als eine musikalische Tat. Bei Songtexten kommt es auf den Klang an…Der Klang der Sprache kann man gar nicht überschätzen.

Heidenreich: Ja, aber das gilt auch für Bücher - jedes Buch hat seinen eigenen Rhythmus: Ich kann z.B. nicht Musik hören beim Lesen…

Regener: …Ich auch nicht…

Heidenreich: Das Buch muss zu mir sprechen und klingen.

Regener: Und wo wird geschrieben?

Heidenreich: Lesen geht in der Kneipe nicht, aber schreiben geht in der Kneipe sehr gut, ich kann meine eigenen Gedanken gut aufschreiben.

SR: Ich schreibe nur zu Hause, auch nur mit Tastatur, weil ich mit Hand gar nicht schreiben kann, ich habe eine grauenhafte Handschrift. Ich bin ein motorischer Idiot, aber tippen ist meine zweite Haut

Heidenreich: Ach du, wo du so ein Musiker bist, ich schreibe alles mit der Hand. Aber ich schreibe keine guten Geschichten, seitdem meine langen Kneipennächte vorbei sind. Das schaffe ich nicht mehr. Bei mir hat viel zu tun gehabt mit Leute beobachten. Seit ich das nicht mehr tue, gehen mir die Geschichten aus.

Über Musik

Element of Crime wurde Anfang der 80er-Jahre gegründet und ist bis heute aktiv. Das jüngste Album ‚Schafe, Monster und Mäuse’ ist im Herbst 2018 erschienen.

Sven Regeners Band Element of Crime im Jahr 2018 (Charlotte Goltermann)

Heidenreich: Woher kommt der Name der Band eigentlich her?

Regener: Damals war der Film von Lars von Trier so berühmt. Wir wollten einen coolen Namen. Als wir begannen, war die Neue Deutsche Welle gerade vorbei, wir wollten etwas Cooles und etwas Englisches haben. Aber den Film habe ich nie gesehen.

Heidenreich: Die Songs haben oft einen melancholischen Touch. Und sind sehr eingängig - hast du zu Volksmusik eine Beziehung?

Regener: Element of Crime ist Folkrock, wir sind im Bob Dylan-Bereich unterwegs. Aber das ist keine Überwältigungsmusik, also der Sound ist nicht überwältigend, dafür arbeiten wir umso mehr am Songwriting.

Heidenreich: Hören deine Kinder die Songs?

Regener: Ja, die kennen das. Aber ich würde sie nicht fragen, wie sie das finden. Das bringt die nur in Verlegenheit.

Heidenreich: ‚Schafe, Monster und Mäuse’ - so heißt die neue Platte, da kommt viel Berlin vor. Der Kurfürstendamm kommt da vor: ’Eine Woche nach dem Weltuntergang gehen wir über den Kurfürstendamm.’ Also die Welt geht unter, aber Berlin bleibt. Kannst Du mir Berlin nicht schmackhaft machen? Ich hasse es. Alles, was ich an mir hasse, wird in Berlin sofort potenziert.

Regener: Ja, aber man darf das alles nicht persönlich nehmen. Es ist eben die einzige richtige große Stadt in Deutschland - ich finde das alles toll, mehr als früher.

Über Glück und Erfolg

Regener: Es ist toll, wenn man Glück hat, aber es ist nicht toll, davon zu erzählen …wenn alles glatt läuft, ist es keine gute Geschichte. Dass es nicht glatt läuft ist das A und O der Dramatik-

Heidenreich: Ist dein Leben ist glücklich?

Regener: Also, ich glaube: ja. Ich habe viel Glück gehabt im Leben und denke, dass es sehr gut läuft.

Elke Heidenreich und Sven Regener bei den Aufnahmen zur Langen Nacht im Deutschlandfunkstudio (Foto: Monika Künzel)

Heidenreich: Hat sich was geändert, dadurch, dass du so berühmt geworden bist?

Regener: Nein. Ich mache da ja nichts draus. Ich nehm das nicht so persönlich. In der Band war es ja auch jahrelang nicht einfach und Bands sind anspruchsvoll, was den Unterhalt betrifft. Man ist auf Erfolg angewiesen. Wenn wir den nicht hatten in den ersten Jahren, haben wir das auch nicht persönlich genommen. Erfolg ist ja eine gesellschaftliche Kategorie

Heidenreich: Wenn das weg wäre, wäre das ein Problem?

Regener: Ich hoffe nicht. Bei mir kam das mit dem Erfolg so spät. Auch bei Element of Crime, nach acht Jahren waren wir zum ersten Mal in die Charts. Erst jetzt sind wir am Höhepunkt. Man hat gelernt, wie viel davon Zufall ist. Der Roman Herr Lehmann z.B.: ein Jahr später oder früher, hätte das nicht so laufen können. Und als Musiker lernt man das auch recht früh. Einen Hit kann man nicht planen, aber man gibt sich ja mit allem immer die gleiche Mühe.

Heidenreich: Schön, dass ich mit Dir mal eine Lange Nacht verbringen darf.

Moderatorin und Buchkritikerin Elke Heidenreich auf einer Pressekonferenz (picture-alliance/ dpa / Jörg Carstensen)

Elke Heidenreich, geb. 1943, kommt aus Hessen, arbeitet u.a. als Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Moderatorin und Kabarettistin. Bekannt geworden ist sie in den 70er Jahren mit ihrer komödiantischen Figur der ‚Else Stratmann’ in Radio und Fernsehen, 1992 veröffentlichte sie ihren ersten Erzählband, von 2003 bis 2008 moderierte sie die Literatursendung ‚Lesen’ im ZDF.

