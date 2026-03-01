    "Eine deutsche Wirklichkeit": Hans Werner Henze und seine Sinfonien

    108:48 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Quartett der Kritiker, Olaf Wilhelmer |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastInterpretationen
    Zur Startseite