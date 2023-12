Bergsteigen 2023

Der schmale Grat zwischen Rekord und tödlichem Drama

23:42 Minuten Der Tod eines pakistanischen Bergträgers am K2 löste in diesem Jahr heftige Diskussionen aus. © Imago / Robert Harding

Vogt, Ernst · 17. Dezember 2023, 18:05 Uhr

Triumphe und lebensgefährliche Aktionen lagen in diesem Bergsteigerjahr nah beieinander. Am K2 in Pakistan starb ein Hochträger, weil offenbar niemand Hilfe leistete. In Peru schaffte ein Bayer eine Erstbegehung.