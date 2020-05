Ein nachgestelltes Rundfunk-Sinfonieorchester-Konzert Frieden ist das höchste Gut

Moderation: Stefan Lang, Gast: Vladimir Jurowski

Das Ehrenmal auf der Straße des 17. Juni in Berlin Tiergarten erinnert an das Kriegsende 1945. (imago images / Jürgen Ritter)

So hätte es stattfinden sollen, das Friedens-Konzert vom RSB. Der Chefdirigent spricht über das Programm und seine Erfahrungen mit den Werken seines Komponistenfreundes Nikodijevic, über das Violin-Trauerkonzert von Hartmann und die 8. Sinfonie c-Moll von Schostakowitsch.

So hätte es stattfinden sollen, das Konzert vom RSB. Was nicht vor Publikum gespielt werden darf, wird mit identischem Programm in besonderen Aufnahmen im Rundfunk zu hören sein. Der Chefdirigent Vladimir Jurowski, der den Abend geleitet hätte, erläutert persönlich das Programmvorhaben.

Vladimir Jurowski will gesellschaftlich relevante Konzerte programmieren. (Vladimir Jurowski / Robert Niemeyer)

Das Rundfunk-Sinfonieorchester wollte die folgenden Werke in der Nähe des Gedenktages zum 75. Jahrestag der Befreiung und zum Ende des Zweiten Weltkrieges für sein Publikum spielen. Deutschlandfunk Kultur möchte diesem Programm unbedingt Platz einräumen. So entstand der Plan für diesen Abend.

Auf den Seiten des Orchesters können Sie das Programmheft des Abends abrufen. Der Dramaturg Steffen Georgi führt mit einem Video in Vorbereitung die Werke ein.

Sie wollen das Konzert in einem hochaufgelösten Audio-Stream verfolgen?

Dann klicken Sie bitte hier. Sie hören unser Programm dann mit dem Parametern: AAC, 256 kbit/sec.

Marko Nikodijevic

"cvetic, kucica ... la lugubre gondola" – Trauermusik nach Franz Liszt für Orchester

ORF Radio-Symphonieorchester Wien

(Studioproduktion des ORF im Radiokulturhaus vom September 2012)

Karl Amadeus Hartmann

"Concerto funebre" für Violine und Orchester

Isabelle Faust, Violine

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Marek Janowski

(Aufnahme vom 05.09.2013 in der Berliner Philharmonie)

Dmitrij Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Michail Jurowski

(Aufnahme vom 06.03.1998 im Konzerthaus Berlin)