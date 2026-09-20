    Ein Fleck ohne Liebe? Quäker

    02:33 Minuten
    Wort zum Tage Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften Deutschlandradio
    © Deutschlandradio
    Seibold-Bultmann, Ursula |
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