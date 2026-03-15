    Eichendorff-Lieder von Hugo Wolf

    109:57 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Brigitte Fassbaender, Kirsten Liese |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastInterpretationen
    Zur Startseite