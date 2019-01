Edgar Allan Poes "Pym" als Hörspiel Poe's Fiction Von Sarah Murrenhoff Seeabenteuerroman, Expeditionsbericht, Bildungsroman, Schauergeschichte - „Die Geschichte des Arthur Gordon Pym“ von Edgar Allan Poe ist rätselhaft und schlägt Wellen bis heute. Was fasziniert an diesem Roman und wie kann ein Hörspiel dies aufgreifen?

Edgar Allan Poe war ein kurioser Typ, der eigenwillige Texte schrieb. Noch dazu in einer Zeit und einer Kultur, in denen eigenwillige Texte alles andere als gewünscht waren. Aber genau das ist es, was Michael Farin an Poe reizt. Der Münchener Verleger und Regisseur hat ein Faible für eigenwillige Texte und literarische Grenzgänger, die ihrer Zeit voraus oder einfach zeitlos sind.

"Ich habe den Arthur Gordon Pym als Jugendlicher gelesen", erzählt Farin. Das ist Edgar Allan Poes längste Erzählung und sein einziger Roman. Der phantastische Seeabenteuerroman aus dem Jahr 1838, den Farin 2009 zu einem zweiteiligen Hörspiel adaptiert hat. Inzwischen ein Hauptwerk der amerikanischen Literatur, ein Roman, der alle Genregrenzen sprengt und damals die Kritiker seiner Zeit überforderte. "Der hat mir als Jugendlicher ungeheuer gut gefallen. Ich wusste, ehrlich gesagt, nicht mehr genau, warum. Ich wusste nur, dass es mich tief beeindruckt hat."

Den ersten Kontakt mit Edgar Allan Poe macht man meist im Jugendalter

Das ist ganz typisch für Poes Leserschaft. Das Jugendalter scheint perfekt dafür, den ersten Kontakt mit Poes schaurig-phantastischen Erzählungen zu machen. Die Geschichte des Arthur Gordon Pym etwa nimmt den Leser an die Hand und reißt ihn mit in eine gewaltsame Handlung, die rastlos und zielgerichtet immer weiter in Richtung Untergang vorprescht.

Was als adoleszenter Traum von Seeabenteuern beginnt, schlägt um in hyperrealistische Schilderungen immer phantastischer werdender Geschehnisse: Meuterei, Schiffbruch, Begegnungen mit Geisterschiffen, Massaker, Lebendig-Begraben-Sein, der Horror des Kannibalismus. Wie im Fieber wird jeder Alptraum von einem noch unbändigeren Schreckensszenario abgelöst.

"Man wird hineingesogen in eine andere, fast jenseitige Welt"

"Für mich ist es eine Lebensreise", sagt Michael Farin, Bearbeiter und Regisseur der Hörspieladaption von Poes Pym, "Edgar Allan Poe hat eine Geschichte geschrieben, die aufhört, um anzufangen. Man wird hineingeworfen in eine Welt, in der man einfach agieren muss. Und irgendwann wird man hineingesogen in eine andere, fast jenseitige Welt. Dann kommt der Schlund, der einen verschlingt, verschluckt und der einem nur noch die Möglichkeit lässt, sich vorzustellen, nicht mehr zu sein."

Es sind die obsessiven Visionen der Selbstauslöschung und die Faszination des Abgrunds, die nicht nur Jugendliche fesseln. Indem Poe scheinbar Unlogisches miteinander verbindet, spricht er auch die Sensibilität derer an, die sich die Unausgewogenheit und Vehemenz der Jugendjahre erhalten haben: Künstlerinnen und Künstler.

Von Baudelaire bis Jules Verne - Edgar Allan Poe faszinierte sie alle

So war es der Dichter Charles Baudelaire, der Edgar Allan Poe in Europa entdeckte und das Moderne an Poes dunklem Blick auf die Zivilisation erkannte und schätzte. Jules Verne setzte 1897 die Geschichte des Arthur Gordon Pym gar fort in seinem Roman "Die Eissphinx". Später sollten Charles Romyn Dake 1899 und H.P. Lovecraft mit alternativen Fortschreibungen folgen. Und auch der schottische Musiker Eric Woolfson entdeckte Poe als Kind, woraufhin ihn dieser rätselhafte Schriftsteller Zeit seines Lebens nicht mehr loslassen sollte. Sein Album "Poe. More Tales of Mystery and Imagination" dient als musikalisches Zeugnis dieser Faszination.

Und dann ist da noch Michael Farin. Er hat sich nicht nur hingesetzt und im Mare-Verlag gemeinsam mit Hans Schmid eine über 500-seitige kommentierte Neuübersetzung des Arthur Gordon Pym herausgegeben. Später hat er sich dann entschlossen, die gegenläufige Bewegung zu unternehmen und die 500 Seiten auf ein zweiteiliges Hörspiel zu komprimieren.

"Das ist unser Pulp Fiction"

Für das Hörspiel POEsPYM hat er sich den Komponisten Georg Zeitblom – in der Regel nur Zeitblom genannt – an seine Seite geholt. "Es ist eine literarische Geschichte", sagt Farin, "aber mit einem dominanten Musikanteil. Musik soll für mich immer zwei Sachen ermöglichen: Zum einen soll sie die Sprache klar und transparent werden lassen, andererseits aber auch die Handlung und die gesamte Stimmung vorantreiben."

Beim Hörspiel POEsPYM haben Farin und Zeitblom genau auf diese Effekte gesetzt. "Wir arbeiten so zusammen", sagt Zeitblom, "dass wir immer neue Atmosphären, Sounds, akustische Landschaften bilden." Geräusche, wie man sie aus anderen Hörspielen kennt, sucht man in POEsPYM vergeblich. "Alles, was die Geräusche normalerweise im Hörspiel machen, baut die Musik auf und ein", erläutert Zeitblom.

Und die treibende Handlung des "Arthur Gordon Pym" – zudem komprimiert auf zweieinhalb Stunden Hörspiel – verlangt nach viel Musik. Die Musik von Zeitblom stellt den Hörer oder die Hörerin immer wieder in eine atmosphärische Situation, nur um die Handlung dann umso abrupter fortzusetzen – ähnlich, wie es auch bei der Lektüre von Poe passiert. "Das ist unser Pulp Fiction", sagt Farin, "die Geschichte ist sehr auf Action angelegt, verzichtet auf jede Psychologisierung, auf jede Tiefendimension im psychologischen Bereich. Es wird wirklich nur Handlung geboten, und die Musik treibt diese Handlung noch mal schneller und mehr, fast härter voran."

