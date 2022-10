Wider die Authentizität

Während sich humanoide Truppen sogenannter künstlicher Intelligenz auf dem Vormarsch in unsere Gesellschaft befinden, gebietet General Zeitgeist den Künstlern, sich ihrer natürlichsten Natürlichkeit zu ergeben. Dem Befehl folgen unumwunden jene Musenknechte, die sich Erfolg durch Beliebtheit versprechen.

Die Losung lautet: Sei authentisch! Authentisches in Bild, Buch, auf Bühne und Leinwand soll in unserer technisierten, digitalisierten, zwanghaften, eitlen, modischen, chaotischen, barbarischen und komplizierten Welt das beruhigende Gefühl vermitteln, dass es noch etwas gibt, was echt, einfach, offenkundig, ergo normal ist.