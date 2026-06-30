Ebola im Kongo

Verschwörungsmythen helfen bei der Verbreitung des Virus

29:51 Minuten
Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Schutzkleidung heben den Sarg eines Verstorbenen in einen Transporter.
Obwohl die Ebola-Fallzahlen täglich steigen, glauben Teile der Bevölkerung in der Demokratischen Republik Kongo nicht an die Existenz des Virus. © Getty Images / Anadolu / Stringer
Von Jonas Gerding, Akilimali Chomachoma, Judith Raupp und Yana Adu |
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Kaum erforscht und ohne Impfstoff: Der aktuelle Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist schwierig zu bekämpfen. Hinzu kommt, dass Teile der Bevölkerung nicht an das Virus glauben und sich Helfern widersetzen. Die Folge: steigende Fallzahlen.
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