Lasse ich meinen Alltag Revue passieren, bin ich geneigt, dieser Theorie vom globalen Dorf zuzustimmen. Offensichtlich kennen mich weit mehr Menschen näher, als ich bisher dachte und – ja auch, als ich es bisher wahrhaben wollte. Ob nun im Restaurant („Habt ihr euch schon etwas ausgesucht?“), in der E-Mail („Leider hast du deine Rechnung noch nicht bezahlt.“) oder in der Werbung („Wir haben neue Styles für dich!“): Irgendwie scheine ich neuerdings mit – mindestens – dem halben Deutschland auf freundschaftlichem Fuß zu stehen.

Gerade die Empfindlichkeit, mit der die deutsche Öffentlichkeit jüngst wenn schon nicht auf Vetterles-, so doch auf Trauzeugenwirtschaft ausgerechnet im Wirtschaftsministerium reagierte, bestätigt mir im Übrigen, dass zumindest auf diesem Gebiet in unserem Land Demokratie noch funktioniert.

Sind wir nicht alle Brüder – oder nun ja: Geschwister, wenn wir in unserer Kommunikation nur das steife „Sie“ dahinfahren lassen und uns zumindest verbal und virtuell per „Du“ in die Arme schließen?

Auch im Restaurant muss ich als geduzter Gast am Ende zahlen und die Werbung drückt mich vermutlich nur deshalb per „Du“ so fest an die Brust ihrer Produkte, um mir umso besser mein Geld aus der Tasche ziehen zu können. Mögen wir auch alle im selben Boot sitzen, wir haben deshalb noch lange nicht auch alle die Hand an dessen Steuer. Daran ändern unterschiedliche Anredeformen nicht das Mindeste.