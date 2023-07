Sonne, Musik und Rausch: Die Festivalsaison ist im vollen Gange. Nicht selten werden dabei illegale Drogen konsumiert. Doch der Tod eines 13-jährigen Mädchens in Mecklenburg-Vorpommern schreckt auf. Sie starb vermutlich an einer hoch dosierten Ecstasy-Pille namens „Blue Punisher“. Drug-Checking kann helfen, dass Menschen wissen, was sie konsumieren, und so Leben retten.

Beim Drug-Checking geht es darum, den Inhalt von auf dem Schwarzmarkt gehandelten illegalen Drogen chemisch zu analysieren, um mögliche Gefahren und Schäden für Konsumierende zu minimieren. Auf diese Weise können etwa zu hohe Konzentrationen bestimmter Substanzen oder Verunreinigungen festgestellt und entsprechend davor gewarnt werden.

Dazu gibt der Konsumierende einen Teil der von ihm erworbenen Droge an einer entsprechenden Beratungsstelle ab — das Berliner Modell. Oder: Man lässt die Rauschmittel direkt auf einem Festival oder vor einem Club analysieren – das Thüringer Modell. In beiden Bundesländern erfolgt die Untersuchung kostenfrei, die Abgabe der Substanz als auch die Abfrage des Ergebnisses ist anonym.

Zum Drug-Checking gehört auch ein Beratungsgespräch bei Abgabe der Droge. In diesem wird über gesundheitliche Risiken aufgeklärt, das Konsumverhalten besprochen und Hilfe angeboten.

Außerdem warnen die Beratungsstellen mit Fotos vor Drogen, die nach einer Laboranalyse als potenziell gefährlich eingestuft wurden. Durch Drug-Checking bekommen die Behörden zudem einen besseren Überblick über die aktuell auf dem Schwarzmarkt erhältlichen Drogen und ihre Zusammensetzungen.

Damit Konsumierende ihre illegalen Pillen und Pulver ohne Angst vor Kontrollen durch die Polizei abgeben können, haben die Träger der Beratungsstellen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Bundesland und den zuständigen Ermittlungsbehörden geschlossen. Sie garantieren, dass im Umfeld der Abgabepunkte keine Drogenkontrollen stattfinden. Damit Drug-Checking funktionieren kann, muss klar sein, dass der Gang zur Analyse keine Nachteile hat.

In Berlin können Konsumierende illegale Drogen bei drei Beratungsstellen analysieren lassen. Nach einer Testphase im April und Mai 2023 ging das Projekt am 6. Juni offiziell in den Routinebetrieb über.

Die Beratungsstellen in Kreuzberg, Neukölln und Charlottenburg haben immer dienstags zu Sprechzeiten geöffnet. Dann können Konsumierende ihre jeweilige Droge bei einem Beratungsgespräch anonym abgeben. Dabei wird auch ein Foto der Pille oder des Pulvers gemacht, um – falls nötig – davor auf der Webseite warnen zu können.

So wurde in Berlin bereits im April vor „Blue Punisher“-Pillen gewarnt. Einige dieser Ecstasy-Tabletten landeten in einer der Beratungsstellen. Sie werden für den Tod von mehreren jungen Menschen verantwortlich gemacht, darunter ein 13-jähriges Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern. Mit den dreieckigen blauen Tabletten mit aufgeprägtem Totenkopf werden noch weitere Todesfälle in Verbindung gebracht.

Allerdings variieren solche Pillen oft stark in ihrem MDMA-Gehalt, der synthetische Substanz, die gemeinhin als Ecstasy bezeichnet wird. Bei den eingereichten "Blue Punishern" reichte die Bandbreite von etwa 50 Milligramm MDMA bis hin zu mehr als 200 Milligramm. Ab 120 Milligramm gilt eine Ecstasy-Tablette als hoch dosiert und bekommt einen Warnhinweis.

Aber auch die Zusammensetzung der Pillen kann sich unterscheiden, das heißt, es können auch andere zusätzliche Substanzen in den Tabletten enthalten sein. Um herauszubekommen, was in den einzelnen Drogen steckt, erfolgt die Analyse in einem neutralen Labor über das Berliner Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin. Nach einigen Tagen liegt das Ergebnis vor, das entweder persönlich vor Ort oder am Telefon abgefragt werden kann.

Nicht untersucht werden pflanzliche Drogen wie Marihuana und Haschisch sowie Medikamente, Anabolika und Potenzmittel.

Das Drug-Checking-Angebot in Berlin wird bereits so gut angenommen, dass die Beratungsstellen den Andrang nicht mehr bewältigen können. Es kommen weitaus mehr Konsumierende als beraten werden können. Im Juni wurden insgesamt 156 Proben abgegeben, zu 45 wurden Warnungen veröffentlicht.

In Thüringen gibt es ebenfalls bereits ein Druckchecking-Modellprojekt. Dort können Konsumierende ihre Drogen direkt auf einem Festival oder vor einem Club kostenfrei und anonym testen lassen. Auch Hessen und Baden-Württemberg wollen entsprechende Angebote einführen.

Möglich wird das durch ein neues Gesetz, das der Bundestag am 23. Juni 2023 verabschiedet hat. Der Bundesrat stimmte Anfang Juli zu. Die Länder bekommen die Möglichkeit, Druck-Checking-Projekte umzusetzen, „wenn mit der Analyse eine Risikobewertung und gesundheitliche Aufklärung verbunden ist“. Dies werde die Zahl der Drogentoten reduzieren, ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) überzeugt.

Allerdings haben sich die Landesregierungen von Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen bereits gegen entsprechende Angebote entschieden. Aus den übrigen Bundesländer – Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland – sind noch keine konkreten Pläne bekannt.

Kritiker befürchten, dass durch Drug-Checking der Konsum illegaler Drogen steigt. Ein Blick in Länder, in denen es solche Angebote gibt, bestätigt dies nicht. Der Konsum geht dort sogar eher zurück.

Offenbar fördert das Wissen um die inhaltliche Zusammensetzung von Drogen einen verantwortungsvolleren Umgang mit ihnen. Konsumierende fragen sich eher , ob sie das Risiko wirklich in Kauf nehmen wollen, betonen Suchtexperten und die Mitarbeiter der beiden deutschen Modellprojekte.

„Das ist eine wichtige Maßnahme auf dem Weg eines neuen Umgangs mit Drogen in Deutschland“, meint Burkhard Blienert, Bundesbeauftragter für Sucht- und Drogenfragen. Der SPD-Politiker verspricht sich durch Drug-Checking den Beginn einer Entstigmatisierung und eines neuen Umgangs mit Drogen in Deutschland: weg von Bestrafung und Sanktionen, hin zu mehr Unterstützung und Hilfe.

Drug-Checking gibt es in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und in der Schweiz. In all diesen Ländern gleichen sich die Erfahrungen: Schaden und Risiken werden vermindert, ein verantwortungsvollerer Umgang mit Drogen wird gefördert. Nirgendwo hat das Angebot, illegale Drogen vor dem Gebrauch analysieren zu lassen, zu einem Anstieg oder unvernünftigerem Konsum geführt.