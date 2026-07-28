Drohnen im Sudan

Der Krieg eskaliert mit ausländischen Waffen

26:14 Minuten Der Krieg zwischen der Armee und den RSF – einst Verbündete, bevor sie sich in einem Machtkampf überwarfen – brach im April 2023 aus und hat nach Schätzungen von Helfern seither mehr als 200.000 Menschen das Leben gekostet © AFP / -

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Im blutigsten Konflikt Afrikas setzen Sudans Armee und die Miliz Rapid Support Forces (RSF) vermehrt auf Drohnen. Geliefert werden sie unter anderem aus der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Derweil sind Millionen Menschen auf der Flucht.