Schottland

Höchste Rate an Drogentoten in Europa

26:11 Minuten
Heroinkonsumenten mit Spritzen im Film "Trainspotting" (1996)
Nicht nur im Film "Trainspotting": Seit Jahren sind Drogen in Schottland ein großes Problem. © imago images / Everett Collection / Miramax / Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de
Heuer, Christine; Adu, Yana |
In Schottland sterben im Durchschnitt pro Tag drei Menschen an den Folgen von Drogenkonsum. Nach Jahrzehnten der Null-Toleranz-Politik versucht man mit dem ersten offiziellen Drogenkonsumraum in Großbritannien nun einen anderen Umgang mit Abhängigen.
