Bartenderin Sarah Fischer

Drinks mit Stil

34:13 Minuten Sarah Swantje Fischer ist Bartenderin und Managerin der Bar "Velvet" in Berlin. (Symbolfoto) © IMAGO / CHROMORANGE / Ales

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Sarah Fischer hat als alleinerziehende Mutter ihr Studium in Berlin notgedrungen als Kellnerin finanziert – und dabei ihren Traumberuf gefunden. Heute betreibt sie eine Bar in Berlin, in der unter anderem Drinks aus Magnolienblüten serviert werden.