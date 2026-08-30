Dramaturgin Alina Sarnatska

Zwischen Front und Feminismus

24:58 Minuten
Auf einer rot beleuchteten Theaterbühne lehnt sich eine Frau auf einem Stuhl nach vorn. Sie trägt rote Fäustlinge und in einer Hand eine Hantel.
Das Stück „Misiachni“ („Menstruation“) geschrieben von Alina Sarnatska erzählt die Kriegserfahrungen von Frauen sowie persönliche, dokumentarisch geprägte Geschichten, über gesellschaftliche Diskriminierung © Getty Images / Global Images Ukraine / Nastya Telikova
Jerzy Sobotta |
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Sie war Sexarbeiterin, Sozialarbeiterin, Soldatin. Jetzt ist Alina Sarnatska erfolgreiche Dramaturgin und inszeniert Theaterstücke mit Veteranen in der Ukraine. Eine ihrer Aufführungen kommt jetzt nach Deutschland.
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