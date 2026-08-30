Dramaturgin Alina Sarnatska
Das Stück „Misiachni“ („Menstruation“) geschrieben von Alina Sarnatska erzählt die Kriegserfahrungen von Frauen sowie persönliche, dokumentarisch geprägte Geschichten, über gesellschaftliche Diskriminierung © Getty Images / Global Images Ukraine / Nastya Telikova
Zwischen Front und Feminismus
24:58 Minuten
Sie war Sexarbeiterin, Sozialarbeiterin, Soldatin. Jetzt ist Alina Sarnatska erfolgreiche Dramaturgin und inszeniert Theaterstücke mit Veteranen in der Ukraine. Eine ihrer Aufführungen kommt jetzt nach Deutschland.