Dramaturgin Alina Sarnatska

Zwischen Front und Feminismus

24:58 Minuten Das Stück „Misiachni“ („Menstruation“) geschrieben von Alina Sarnatska erzählt die Kriegserfahrungen von Frauen sowie persönliche, dokumentarisch geprägte Geschichten, über gesellschaftliche Diskriminierung © Getty Images / Global Images Ukraine / Nastya Telikova

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Sie war Sexarbeiterin, Sozialarbeiterin, Soldatin. Jetzt ist Alina Sarnatska erfolgreiche Dramaturgin und inszeniert Theaterstücke mit Veteranen in der Ukraine. Eine ihrer Aufführungen kommt jetzt nach Deutschland.