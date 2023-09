Downtown San Francisco

Leerstand, Drogen, Gewalt

27:13 Minuten Fentanyl ist inzwischen die dominante Droge in San Francisco und die Gefahr einer lebensbedrohlichen Überdosis ist enorm groß. © IMAGO / UPI Photo / TERRY SCHMITT

Arndt Peltner, Theresia Kohlmayr, Marten Hahn, Katja Bigalke · 27. September 2023, 18:30 Uhr

Über die Folgen der Covid-Pandemie wird viel gesprochen. Seltener geht es dabei um das Stadtbild. In San Francisco hat sich dieses in den letzten Jahren dramatisch verändert. Der Leerstand ist unübersehbar - die Drogenprobleme so schlimm wie nie.