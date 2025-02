Thomas Rixen, geboren 1974, ist Professor für Internationale und Vergleichende Politische Ökonomie am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft (OSI) der Freien Universität Berlin. Er studierte in Bonn, Hamburg, Paris und Ann Arbor (Michigan) Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Bevor er 2019 ans OSI gekommen ist, hat er an der Jacobs University Bremen, am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und an der Universität Bamberg geforscht und gelehrt.