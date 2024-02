Doku "Das letzte Tabu"

Coming-Out als schwuler Profi-Fußballer

10:11 Minuten Film Still aus "Das letzte Tabu": Der englische Trainer Matt Morton hat mit 30 Jahren sein Coming-Out. Er zählt zu den wenigen im Profifußball, die ihre Homosexualität öffentlich machen. © Amazon Prime Video / Broadview Pictures

Urban, Marcus · 13. Februar 2024, 14:40 Uhr

Im Fußball ist Queer-Sein in großes Tabu. Eine neue Dokumentation folgt der Frage, warum der Männerfußball in Sachen Offenheit so gestrig wirkt. Auch Betroffene wie Marcus Urban kommen zu Wort.