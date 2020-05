Dlf-Kultur-Spontankonzert mit Mitgliedern der ROC-Ensembles Kleine Besetzungen aus dem großen Ganzen heraus

Moderation: Ruth Jarre

Die Jesus Christus Kirche bietet genügen Raum und beste Akusik für unsere Spontankonzerte. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Wann wird es wieder Konzerte mit Publikum geben? Diese Frage kann derzeit niemand beantworten. Und so sind Live-Übertragungen ohne Publikum zumindest ein Lichtblick, auch für die Musiker der ROC-Ensembles.

Die Frage ist existentiell, nicht nur für freiberufliche Musikerinnen und Musiker, sondern auch für die Instrumentalisten und Sängerinnen der Orchester und Chöre, die zur ROC, der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH, zusammengeschlossen sind. Da auch hier nur in kleinen Gruppen gespielt werden darf, haben Mitglieder des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, des Rundfunkchors Berlin und des RIAS Kammerchors für dieses Konzert ein Programm zusammengestellt, das nicht nur abwechslungsreich ist, sondern auch einige Neuheiten zu bieten hat.

Im Deutschen Symphonie-Orchester Berlin spielen sie im Großen, im Kleinen sind sie das Polyphonia Ensemble Berlin. (DSO Berlin / Joerg Petersen)

Bereits existierende Formationen wie das Polyphonia Ensemble Berlin oder das Hornquartett des DSO sind zu erleben, die "Berlin's 4", die sich aus Mitgliedern des Rundfunkchors Berlin zusammensetzen oder auch Bläserinnen und Bläser des RSB, die regelmäßig miteinander auftreten.

Erprobtes und Spontanes

Zusätzlich aber auch ganz neue Gruppen, in denen auch schon mal ein Chefdirigent mitwirkt. So ist Vladimir Jurowski, Chefdirigent des RSB am Flügel zu hören, in Auszügen aus einem Klavierquintett von Dmitrij Schostakowitsch. Zwischen den einzelnen Ensembledarbietungen sind Gespräche mit Musikerinnen und Musikern geplant, mit den Direktoren der Ensembles sowie mit Anselm Rose, dem Geschäftsführer der ROC.

Unser Übertragungswagen steht vor der Jesus Christus Kirche in Berlin-Dahlem. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Live aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin-Dahlem

Nikolai Tscherepnin

Sechs Stücke op. 35 für Hornquartett

Jan Koetsier

Tre Pezzi op. 66 für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott

Ludwig van Beethoven

Adagio für eine Spieluhr

Astor Piazzolla

Libertango

Hornquartett des DSO

Polyphonia Ensemble Berlin

Wolfgang Kühnl, Klavier

Kassia (9. Jhd.)

Doxazomen sou Christe (Hymne über die Gande des Herrn)

Stavron os oplon krataion (Hymne zu Ehren der Märtyrerin Christina)



Hildegard von Bingen

O vis eternitatis

Johannes Brahms

"Liebesliederwalzer" (Auswahl)

Anna-Maria und Olivier Lloansi, Klavier zu vier Händen

Mitglieder des Rundfunkchors Berlin

Lieder - Auswahl

Berlin's 4



Dmitri Schostakowitsch

Klavierquintett g-Moll op. 57:

1. Präludium. Lento

2. Fuge. Adagio

Carlo Gesualdo da Venosa (Arr. Rudolf Döbler)

Motette "Ave, dulcissima Maria"

Johann Sebastian Bach (Arr. Mordechai Rechtman)

Choralvorspiel "Nun komm’ der Heiden Heiland"

Wolfgang Amadeus Mozart (Arr. Joachim Linkelman)

Ouvertüre zur "Zauberflöte"

Antonin Dvorák

Streichquintett G-Dur op. 77:

1. Satz. Allegro con fuoco. Più mosso

Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin

Vladimir Jurowski, Klavier

Felix Mendelssohn Bartholdy

"Herr, nun lässest Du Deinen Diener in Frieden fahren" op.69 Nr. 1

Mitglieder des RIAS Kammerchors Berlin