Dlf-Kultur-Spontankonzert: A-cappella-Kunst live mit "b major" Von Schütz bis Barbershop

Moderation: Ruth Jarre

Die vier Sänger von "b major" kennen sich seit 2007. (b major / DRAMA / Isko Freese)

"Die Gentlemen des A-Cappella" - so bezeichnen sich die vier Sänger des Quartetts "b major" aus Berlin und Potsdam näher. Grenzgänger zwischen den musikalischen Welten sind sie, von Heinrich Schütz bis Barbershop ist alles dabei.

Normalerweise ist "b major" in Konzerthäusern und auf internationalen Festivals ebenso regelmäßig zu Gast wie durchaus auch auf Kreuzfahrtschiffen. Zum Glück ist dem Männerquartett das Singen in Corona-Zeiten nicht vergangen.

Der Bass des Männerquartetts, Tom Heiß, sorgt für die ensembleeigenen Arrangements. Dabei verschränkt er verschiedene Genres und Zeitepochen miteinander: Die deutsche Romantik erklingt im Jazz-Gewand und Volkslieder werden mit Elementen der Popmusik verwoben. So unterschiedlich die Genres auch sein mögen, so sehr werden sie über die eigene Klangkultur des Ensembles miteinander verbunden.

Kurzfristig haben sie für unser Spontankonzert zugesagt und bieten auch ein Lied von Beethoven, dessen Jubiläumsjahr ebenso jäh unterbrochen wurde, wie die gesamte Festivalsaison.

Live aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin

Heinrich Schütz

"Wohl denen, die da wandeln"

Johann Abraham Peter Schulz (Arr.: Tom Heiß)

"Der Mond ist aufgegangen"

Volkslied (Arr.: Tom Heiß)

"Wenn ich ein Vöglein wär'"

Hermann Hupfeld (Arr.: Tom Heiß)

"As time goes by"

Ludwig van Beethoven (Arr.: Tom Heiß)

"Freude, schöner Götterfunken"

Traditional Barbershop (Arr.: Tom Heiß)

"My Evaline"

"Coney Island Babe"

Harry Akst (Arr.: Tom Heiß)

"Dinah"

George R. Poulton (Arr.: Tom Heiß)

"Love me tender" ("Aura Lee")

Johann Friedrich Glück (Arr.: Tom Heiß)

"Untreue"

John Dowland (Arr.: Tom Heiß)

"Time stands still"

Johann Gabriel Rheinberger / Hans Dieter Hüsch (Arr.: Tom Heiß)

"Abendlied"

Traditional (Arr.: Tom Heiß)

"Mög die Straße" (Iriisches Segenslied)

Männerquartett b major:

Martin Fehr, Tenor I

Tobias Zepernick, Tenor II

Nico Brazda, Bariton

Tom Heiß, Bass