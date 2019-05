DLF-Kultur-CD mit dem Kammerchor Stuttgart Genialer Lehrer Bach - Teil 2

Moderation: Ruth Jarre

CD "Bachs Family" - so heißt die Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur mit Hänssler Classic. (Deutschlandradio / Uta Oettel)

Frieder Bernius und sein Kammerchor Stuttgart haben Werke der Schülerschaft Bachs aufgenommen, darunter auch Kompositionen der Söhne und Schwiegersöhne. Diese wurden zu Wegbereitern der Klassik. Namentlich erwähnt sei Johann Christoph Altnickol.

Bach war ein schlechter Latein-, dafür ein genialer Musiklehrer. Seine spätbarocke, stilsichere Musik war eine gute Grundlage für die jungen Wissbegierigen. Wer bei Bach studierte, konnte sich auf sein Handwerk verlassen. Und sich entfalten. Darunter sein Schüler und späterer Schwiegersohn Johann Christoph Altnickol. Nach der Ausbildung verließ dieser das barocke Terrain, um mit der neuen "Empfindsamkeit" den Weg für die Klassik mit vorzubereiten.

Frieder Bernius und sein Kammerchor Stuttgart haben bereits über 100 CDs vorgelegt. (Kammerchor Stuttgart / Musik. Podium. Stuttgart)

Im Gespräch mit dem Dirigenten Frieder Bernius werden diese Neuheiten in der Musik am Beispiel der Choralmotette "Befiehl du deine Wege" von Johann Christoph Altnickol aufgedeckt. Der Kammerchor Stuttgart hat diese Motette unter Frieder Bernius neu eingesungen, in einer Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur mit Hänssler Classic.

(cdr)

Johann Christoph Altnickol

"Befiehl du deine Wege", Choralmotette

Kammerchor Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Teil 1 war am 2. Mai 2019 in der Chormusik zu hören.