Wehrpflicht-Debatte

Schwarzen Einsatzstiefel und Tarnhosen von Soldaten der Bundeswehr, die in Formation stehen.
Kulturwissenschaftlerin Ina Schmidt, Autor Artur Weigandt und Bayerns Juso-Chef Benedict Lang diskutieren über die Wehrpflicht, die in Deutschland 2011 ausgesetzt wurde © picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer
Die Bundeswehr sucht händeringend Nachwuchs. Über die Reaktivierung der Wehrpflicht wird zunehmend diskutiert. Doch die Bedrohung der Sicherheit Deutschlands ist vielschichtig und auch die möglichen Antworten darauf.
