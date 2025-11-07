Wehrpflicht-Debatte

Was darf der Staat von seinen Bürgern verlangen?

53:27 Minuten Kulturwissenschaftlerin Ina Schmidt, Autor Artur Weigandt und Bayerns Juso-Chef Benedict Lang diskutieren über die Wehrpflicht, die in Deutschland 2011 ausgesetzt wurde © picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer

Die Bundeswehr sucht händeringend Nachwuchs. Über die Reaktivierung der Wehrpflicht wird zunehmend diskutiert. Doch die Bedrohung der Sicherheit Deutschlands ist vielschichtig und auch die möglichen Antworten darauf.