Dirigent Sir John Eliot Gardiner Meisterdirigent mit grünem Daumen

Monteverdi-Experte und Freund von Prince Charles: Der britische Dirigent und Chorleiter Sir John Eliot Gardiner (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Sir John Eliot Gardiner ist Dirigent, Monteverdi-Experte und von ganzem Herzen Ökobauer. Eine Leidenschaft, die ihn mit Prince Charles verbindet. Im Interview spricht er darüber, was ihn antreibt.

Sir John Eliot Gardiner gilt nicht nur als einer der herausragenden Dirigenten unserer Zeit, sondern auch als der Monteverdi-Spezialist. Erst gründete er den bis heute bestehenden Monteverdi Choir, dann das Monteverdi Orchestra. Über seine Leidenschaft für Monteverdi sagt er:

"Monteverdi spricht zu mir. Er ist jetzt 450 Jahre alt geworden, aber es ist so modern, so zeitgenössisch, seine Musik. Er spricht über Leidenschaft, er spricht über Liebe, er spricht über Trauer, er spricht über politische Probleme… In Poppeia ist es sehr zeitgenössisch – man könnte wirklich Nerone mit Donald Trump vergleichen. Diese Faszination für politische Macht und wie es so schief gehen kann, das hat er sofort kapiert und durch seine Musik uns weiterentwickelt und gegeben."

Dieses Gespräch ist eine Wiederholung vom 4. September 2017.

Bekannt geworden ist Gardiner unter anderem durch seine Aufnahmen und Auftritte mit romantischer und klassischer Musik auf historischen Instrumenten. Er vertritt die Ansicht, dass man alte Musik mit Überzeugung darbieten muss:

"Ich finde natürlich als Historiker und als Musiker, dass es wahnsinnig viel hilft, Instrumente aus der Zeit des Komponisten zu benutzen. Nicht als Antiquariat, aber als Mittel, das direkt vom Komponisten von seiner Welt in unsere Welt kommt."

Prince Charles, ein guter Freund

Eine weitere große Leidenschaft gilt der Musik von Johann Sebastian Bach. So verfasste er ein über 700 Seiten dickes Buch über den Komponisten und ließ im Jahr 2000 alle Bach-Kantaten aufführen, die er dann auch in seinem eigenen Plattenlabel veröffentlichte. Beim Verfassen des Buches kam ihm seine Ausbildung als Historiker zugute, ohne diese wäre das Buch so nicht möglich gewesen, er habe das Wissen des Historikers und die Erfahrung des Dirigenten gebraucht.

Neben der musikalischen Arbeit ist Gardiner – wie schon bereits sein Vater - begeisterter Ökobauer. Mit diesen zwei verschiedenen, parallel verlaufenden Karrieren ist er sehr zufrieden, auch wenn beide ihre ganz eigenen Herausforderungen haben – er erwähnt die Subventionsproblematik und den Rinderwahn einerseits und das viele Reisen andererseits.

Daraus, dass ihm der Adelstitel verliehen worden ist, macht er sich nicht viel, aber Prince Charles, der 1998 die Zeremonie vollzogen hatte – und selber ein ökologischer Landwirt ist wie Gardiner - sei ein guter Freund geworden.