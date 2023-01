Digitale Sicherheit

Die Zahlen klingen bedrohlich: 116 Millionen neue Computerviren vermeldet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, allein für das Jahr 2021. Jeden Tag kommt es allein in Deutschland zu mehreren Millionen Angriffen mit Schadsoftware auf PCs und andere Computer.

Anlass war der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Noch im Jahr 2017 hatte das BSI nach einer Warnung US-amerikanischer Sicherheitsbehörden vor dem Einsatz russischer Software die Kaspersky-Programme ausdrücklich gelobt. Das berichtete unter anderem tagesschau.de am 5. August 2022. Die Warnung amerikanischer Sicherheitsbehörden vor dem Einsatz russischer Sicherheitssoftware hatte einen eindeutigen wirtschaftlichen Hintergrund. Darauf weisen auch Sicherheitsexperten wie der Informatikprofessor Pohl hin.

Antivirensoftware arbeitet nahe am Betriebssystem. Ist diese Sicherheitssoftware erst einmal installiert, kann sie mit dem Computersystem machen, was sie will. Diese Systemnähe kann von den Herstellern missbraucht werden. Deshalb sind Warnungen prinzipiell auch berechtigt, meint der Sicherheitsexperte Manuel Atug.

Tatsächlich ließe sich so eine generische Warnung fast gegen jede Antivirensoftware oder deren Hersteller aussprechen. Insgesamt ist diese Warnung weiterhin völlig unverständlich und nicht wirklich nachvollziehbar. Schade, denn das BSI schadet sich damit. Und das ist in diesen Zeiten nicht hilfreich für das Vertrauen und für die Cybersicherheit in Deutschland.

„Diese Staatsnähe von Cybersecurity-Unternehmen ist in allen Staaten sehr stark. Das gilt nicht nur für Russland. Ja, völlig d'accord, das gilt für andere Staaten, ich will sie nicht alle aufzählen“, erklärt er. „Aber wir müssen damit rechnen, dass auch in den guten Staaten solche Unternehmen von Sicherheitsbehörden hinzugezogen werden. Ich würde damit rechnen, dass sie von Staatsaufträgen vielleicht nicht abhängen, aber intensiv für den Staat arbeiten. Allein schon, um politische Ruhe zu haben und in Ruhe arbeiten zu können.“