Digitale Krankenschwestern in Finnland Videoanrufe statt Hausbesuche

Von Christoph Kersting

In Finnland sind die Hausbesuche vom Bildschirm aus sind inzwischen fester Bestandteil bei der Ausbildung von Krankenschwestern und -pflegern. (picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Der Mangel an Pflegekräften ist ein globales Problem. Die Gesellschaft altert, Bezahlung und Arbeitszeiten sind schlecht. In Finnland setzt man daher auf digitale Lösungen – und Schwester oder Pfleger schauen per Videoschalte nach dem Rechten.