Diebstahl einer Identität Ich will meinen Namen zurück!

Moderation: Sonja Koppitz

Heinrich Traue erlebte den Verlust seines Namens und seiner Identität. (Patrick Pollmeier)

Es begann mit einem Paket Turnschuhe und endete im Verlust einer Identität. Wir erzählen die Geschichte von Opfer und Täter eines großen Namensbetrugs. Außerdem hat die Freundin von Sonja Koppitz ihren Glauben neu in der katholischen Kirche gefunden.

Heinrich Traue dachte erst, es wäre nur eine kleine Verwechslung als ihm ein paar viel zu große Turnschuhe per Paket geliefert wurden. Doch dann trudelten nach und nach immer mehr Rechnungen ein - unter anderem von einen Krankenhausbesuch in einer anderen Stadt, obwohl er zu der Zeit selbst in einer Klinik in Behandlung war.

Damit begann ein absoluter Albtraum, der zum Verlust seines eigenen Namens führte. Paul Hildebrandt erzählt uns die die tragische Geschichte von Heinrich Traue, aber auch die vom Täter und notorischen Betrüger Bernd U.

Zu Gast ist diese Woche eine gute Freundin von Sonja Koppitz, die erst vor kurzem ihren Glauben ganz neu in der katholischen Kirche entdeckt hat. Sie erzählt von ihrer Firmung und die Nähe zu Gott, die sie vor allem in der Stille und alleine findet - und auf dem Wasser beim surfen.

Und unser Experte für Bürofragen Ralph Husmann versucht "Die Antwort" auf die schwierige Frage zu finden, wie wir KollegInnen auf störenden Körpergeruch hinweisen können.