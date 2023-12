Jahresrückblick

Die Welt von anderswo aus - Kenia (Podcast)

23:59 Minuten Das Jahresende ist die Zeit der Rückblicke: Wie wird in Kenia auf die besten Filme, die tollsten Bücher und die intensivsten Debatten des Jahres 2023 geblickt? © Getty Images / Tetra images RF / ac productions

Nord, Cristina · 27. Dezember 2023, 14:45 Uhr

Es ist ein Rückblick, der einen Perspektivwechsel wagt. Wie blickt die Leiterin des Goethe-Institut in Nairobi, Christina Nord, von Kenia aus auf die Geschehnisse des Jahres? Was beschäftigt die lokale Kultur, was ist dort popkulturell angesagt?