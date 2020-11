Die USA nach der Wahl "Ein Weckruf für beide Parteien"

Moderation: Patrick Garber

Vier Jahre Trump haben die USA, vor allem aber das deutsch-amerikanische Verhältnis ziemlich ramponiert. Unter Biden könnte nun einiges wieder repariert werden. (imago / fStop Images / Norman Posselt)

Joe Biden wird wohl der 46. Präsident der USA. Die amerikanische Politologin Sudha David-Wilp hofft, er werde die Gräben in der US-Gesellschaft überwinden – auch die zu den Republikanern. Trumps Betrugsvorwürfe sind für sie Beweis seiner Verzweiflung.

Der Sieg des demokratischen Kandidaten Joe Biden bei der Präsidentenwahl sei ein Weckruf für beide etablierten Parteien in ihrem Land, auch für die Republikaner. So reagiert die US-amerikanische Politologin Sudha David-Wilp auf die Meldung, dass Biden offenbar die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Die Bilder dazu flimmern während ihres Gesprächs mit Deutschlandfunk Kultur über die Bildschirme.

Der Trumpismus wird weiterbestehen

Der Trumpismus und die Polarisierung in den USA würden zwar weiterbestehen, meint die stellvertretende Leiterin des Berliner Büros der German Marshall Fund. Aber die Republikanische Partei müsse auch an die Zukunft denken, zumal ihre Wählerschaft sich wandele.

Joe Biden sei innerhalb seiner Partei, den Demokraten, ein Kompromisskandidat gewesen, doch gerade darum könne er Brücken ins gegnerische politische Lager bauen, glaubt Sudha David-Wilp: "Er wird auch den Wählern, die ihn nicht gewählt haben, zuhören".

"Für mich sieht das wie eine Verzweiflungstat aus"

Sudha David-Wilp hofft, dass der Sieg Bidens keine größeren Unruhen frustrierter Trump-Anhänger auslöst. Obwohl der amtierende Präsident mit nicht belegten Vorwürfen des Wahlbetrugs Öl ins Feuer zu gießen versucht. "Für mich sieht das wie eine Verzweiflungstat aus", so David-Wilp.

Biden wird auch jenen zuhören, die ihn nicht gewählt haben, glaubt Politologin Sudha David-Wilp. (GMF / German Marshall Fund of the United States)

Auch wenn Donald Trump in seiner Zeit im Weißen Haus viele Normen gebrochen habe, sieht David-Wilp das Amt des US-Präsidenten nicht dauerhaft beschädigt. Gerade die hohe Wahlbeteiligung habe gezeigt, dass die meisten Menschen an das politische System der USA glaubten.

Der Mehrwehrt von Allianzen statt "America first"

In der Außenpolitik der USA erwartet David-Wilp unter Biden eine Rückkehr zur Normalität: "Joe Biden liebt Außenpolitik. Und ihm sei der Mehrwert internationaler Allianzen für sein Land bewusst. So werde er etwa in der Chinapolitik vermutlich mehr Koordination mit den Europäern suchen.

Allerdings erwarte er, dass die EU in ihrer eigenen Nachbarschaft – Osteuropa, Nordafrika, der Nahe Osten – "mehr die Polizeirolle" spiele und die USA entlaste. Das bedeute auch höhere Verteidigungsanstrengungen der Europäer.

"Es gibt genug Brücken"

"Der Ton wird besser", sagt die Politologin für das deutsch-amerikanische Verhältnis unter einem Präsidenten Biden voraus. Die Beziehungen zwischen Washington und Berlin seien zwar in den vergangenen Jahren ziemlich ramponiert worden, "sicher bleibt da was". Aber sie sei zuversichtlich für eine Erneuerung der transatlantischen Beziehungen, denn: "Es gibt genug Brücken".

(pag)

Sudha David-Wilp ist stellvertretende Direktorin des Berliner Büros des German Marshall Fund of the United States (GMF). Die US-Amerikanerin arbeitet seit 2011 für den GMF in Berlin, davor war sie Direktorin für internationale Programme der Organisation ehemaliger Mitglieder des US-Kongresses in Washington.