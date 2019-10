Die Treppe Unterschätzte Königin der Architektur

Moderation: Marietta Schwarz

Ein Privatinvestor in New York hat sich "The Vessel" geleistet, eine schillernde Treppenskulptur. (picture alliance/Dmitriy Parshin/Sputnik/dpa)

In erster Linie sollen Treppen Höhendifferenzen überwinden. Doch ihre Wirkung geht weit darüber hinaus. Das zeigen die sogenannte Scalalogie oder auch eine begehbare Skulptur in New York. Und für Politiker kann die Treppe auch zum Verhängis werden.

Die "Echtzeit" wendet sich in dieser Woche einem architektonischen Element zu, das seine Wirkung weit über die eigentliche Funktion hinaus tut: nämlich dem Überwinden einer Höhendifferenz.

Jeder Mensch nutzt die Treppe ganz selbstverständlich, ohne darauf zu achten, wie prägend sie für den Raum eigentlich ist. Sie schafft Dynamik, sie lässt den Blick wandern. Wahrscheinlich genau wegen dieser Wirkung hat sich ein Privatinvestor in New York "The Vessel" geleistet, eine schillernde Treppenskulptur, die im März für das Publikum eröffnet wurde.

Warum beschäftigt sich jemand jahrzehntelang ausschließlich mit "Scalalogie", welche Treppen lassen sich am besten besteigen, wann verschwand die repräsentative Treppe aus den Kaufhäusern? Und in welcher Situation wurde sie einem Politiker zum Verhängnis – als Symbol seines Abstiegs?