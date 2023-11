Fritz Habekuß, Jahrgang 1990, ist Redakteur und Korrespondent der "Zeit". Er berichtet in seinen Reportagen weltweit über Umwelt- und Klimathemen, das Anthropozän sowie das Verhältnis von Mensch und Natur. Er ist Moderator und Gastgeber der Reihe "Entering the Anthropocene", organisiert die "Lindenberger Frühlingskonzerte" in seinem Heimatdorf in Brandenburg und ist Co-Autor des Sachbuch-Bestsellers "Über Leben".

