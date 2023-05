Halbzeit in Cannes

Große Stars und Dauerregen

06:17 Minuten Mit "Killers of the Flower Moon" bringt Regisseur Martin Scorsese ein Thema auf die Leinwand, das bisher im Kino kaum Beachtung gefunden hat. © IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / DGP

Wellinski, Patrick · 22. Mai 2023, 07:10 Uhr

Bei den Filmfestspielen 2023 in Cannes erregen bislang zwei Beiträge aufsehen: Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" und "May December" mit Natalie Portman. Aber auch abseits von Leinwand und Kinosaal werden Schlagzeilen geschrieben.