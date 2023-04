Haydn: Sieben letzte Worte des Erlösers am Kreuz

Joseph Haydn stellte die Andachtsmusik "Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze" im Jahr 1787 fertig. Der Auftrag dafür kam aus dem fernen Cadiz in Spanien. Haydn sollte die letzten Worte Jesu Christi für eine Kirchenzeremonie musikalisch ausdeuten.

Und so kam das Werk in einer innen schwarz verhüllten Kirchengrotte zur Aufführung. Haydn sendete ein Konvolut aus Einleitung, sieben Sonaten und einem musikalischem Schluss, einem Erdbeben. Der Priester las die Worte und Ausdeutungen und kniete dann vor dem Alter nieder, während die Musik erklang.

Chefdirigent Vladimir Jurovski entschied sich in der Karwoche für die originale Orchestermusik Haydns. Doch Jurovski wollte das Werk in den aktuellen Kontext stellen, in dieser von Krieg geprägter Zeit. So hat der Dirigent sechs Komponisten eingeladen und an sie Aufträge erteilt. Und so wurde Haydns Bekenntniswerk durch Beiträge aus der Ukraine, dem Iran, aus Belarus und Russland erweitert.