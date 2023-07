"The Art of Love"

Liebe, Einsamkeit und Sex Toys

10:38 Minuten "The Art of Love" eine satirsch-romantische Komödie einer britisch-schweizerische Koproduktion vom in der Schweiz geborenen Regisseur Philippe Weibel.

Weibel, Philippe · 15. Juli 2023, 14:43 Uhr

Die 50-jährige Eva promotet zusammen mit dem jungen Influencer Adam Sex Toys. Doch in der Kino-Komödie "The Art of Love" geht es eher um das Thema Einsamkeit und um eine Abrechnung mit der Sexindustrie, sagt der Filmregisseur Philippe Weibel.