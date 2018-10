Die philosophische Flaschenpost Marx und der Gang der Geschichte

Gelesen von Eva von Redecker

Karl Marx dachte nicht nur über den Gang der Geschichte nach, er hat ihn auch beeinflusst (imago / United Archives International)

Wir verstehen uns zwar als Kinder unserer Zeit, aber selbst „Geschichte zu machen“ scheint uns heute kaum mehr möglich. Unsere philosophische Flaschenpost von Karl Marx enthält eine ganz andere Botschaft.

"Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, sondern unter gegebenen und überlieferten Umständen", schrieb Karl Marx, als ausblieb, was er vorhergesagt hatte: die sozialistische Revolution.

Die Berliner Philosophin Eva von Redecker erzählt uns die Geschichte hinter dem berühmten Zitat und dechiffriert seine Aktualität:

"Wir sind jetzt eher in der gegenteiligen Situation – Weltuntergang scheint heute ein viel naheliegenderes Szenario als Weltgeschichte in dem emphatischen Sinne, dass Menschen Geschichte machen, gestalten und kollektiv zum Besseren vorantreiben."

Die Berliner Philosophin plädiert deshalb dafür, mit Karl Marx zwei entscheidende Fragen neu zu stellen: Was heißt "Geschichte machen"? Und unter welchen Bedingungen kann Veränderung gelingen?