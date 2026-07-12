    Die Philosophen und der Körnerpicker. Mit Paulus auf dem Areopag. Kath. Kirche

    22:36 Minuten
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
    © Deutschlandradio
    Opahle, Joachim |
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