Kein Komponist ist mit dem mitteldeutschen Kulturraum so verbunden wie Johann Sebastian Bach. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer stellt sich die Frage, wie Bachs Musik im geteilten Deutschland interpretiert wurde. Mehr

Papa Haydn, das war gestern. Das Bild vom gemütlichen Vater der Klassik hat ausgedient, nun rücken die aufregenden Seiten des Joseph Haydn in den Blick. Nirgendwo kommt seine Kunst besser zum Vorschein als in den Streichquartetten. Mehr

Wenn jemand in der Oper in den vergangenen Jahrzehnten die Hosen an hatte, dann war sie das: Brigitte Fassbaender, Spezialistin für Hosenrollen und Generalistin für das Musiktheater.Mehr