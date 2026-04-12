    Die Oper "La Juive" von Jacques Fromental Halévy

    109:18 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Constantin Trinks, Uwe Friedrich |
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