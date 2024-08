Die Neuen in Thüringen

BSW, Werteunion und ein Paar Boxhandschuhe

30:07 Minuten Zustimmung bei den Wählern: Das Bündnis Sahra Wagenknecht wird laut Umfragen eine wichtige Rolle bei den anstehenden Landtagswahlen in Thüringen spielen. © dpa / picture alliance / Hannes P Albert

Seit Anfang des Jahres ringen zwei neue politische Akteure um die Gunst der potenziellen Wählerinnen und Wähler in Thüringen: die Werteunion und das Bündnis Sahra Wagenknecht. Wer will beim BSW Mitglied werden und was zieht die Anhänger an?