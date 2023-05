Die Nachkriegs-Avantgardisten werden 100

Seit Beginn der fünfziger Jahre arbeiteten John Cage, Morton Feldman, Earle Brown und Christian Wolff in New York eng zusammen und entwickelten in diametralem Gegensatz zur europäischen Avantgarde eine Vielfalt neuer ästhetischer Ideen und kompositorischer Techniken.