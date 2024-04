Pflanzenzucht

Biologe nutzt Karussellbetrieb für Salatanbau an Fassaden

06:39 Minuten "Vertical Farming" ist ein landwirtschaftliches Konzept, bei dem die Pflanzenzucht in Hochhäusern stattfindet. © picture alliance / Sipa USA / Sopa Images

Reimann, Andreas · 02. April 2024, 06:50 Uhr

Der Biologe Andreas Reimann hat am Fraunhofer Institut in Aachen ein Förderband entwickelt, bei dem Pflanzen in ständiger Rotation wachsen. Es ermöglicht das Sonnenlicht so zu nutzen, sodass der Anbau an Fassaden energiesparsamer möglich wäre.