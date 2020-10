Die Komponistin Anna Disley-Simpson Making Waves - von realen und digitalen Wellen

Moderation: Haino Rindler

Mit einem Selfie in Szene gesetzt: Komponistin Anna Disley-Simpson. (Anna Disley-Simpson / Anna Disley-Simpson)

Eine junge Generation von Komponistinnen und Komponisten wächst heran. Es ist eine Generation, die mit der digitalen Welt aufgewachsen ist. Welche Bedeutung hat das für ihre Arbeit, für ihre Vorstellungen und Visionen, für ihre Musik?

Anna Disley-Simpson, Komponistin und Sängerin, ist Mitte 20 und hat gerade ihr Kompositionsstudium am renommierten Royal Northern College of Music beendet. Außerdem ist sie eine der fünf Gewinnerinnen des "Five15"-Wettbewerbes des Londoner "Oriana Choir" 2019. Mit diesem Chor hat ihre Karriere nun Fahrt aufgenommen.

Bisheriger Höhepunkt war ein Auftrag für das Weihnachtsalbum der Ora Singers. Aber auch in Zukunft soll die Chormusik einen wichtigen Stellenwert in ihrem Leben einnehmen, beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit den BBC Singers. Dabei gehen ihre Interessen viel weiter: Ihre Arbeiten sind multimediale Gesamtkunstwerke, in denen Video und Elektronik eine wichtige Rolle spielen. Und zwar nicht als spielerische Zutat, sondern als inhaltliche Komponente.