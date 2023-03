Muslime und Demokratie

Die Jugend in den Moscheen will mitbestimmen

Junge Muslima der Initiative Juma. Juma steht für jung, muslimisch, aktiv.

Sammann, Luise · 12. März 2023, 14:40 Uhr

Viele muslimische Gemeinden in Deutschland gehören zu Verbänden wie DITIB oder Milli Görüs. Mit demokratischer Mitbestimmung sieht es da schlecht aus. Aber die Jugend will das ändern. Zur Not stimmt sie mit den Füßen ab - und wechselt die Gemeinde.