    Die Idealisierung Giovanni Pierluigi da Palestrinas und ihre Folgen

    29:03 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur Alte Musik
    © Deutschlandradio
    Heyder, Bernd |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur Alte Musik
    Aus dem PodcastAlte Musik
    Zur Startseite