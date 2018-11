Die größte Hausverwaltung Europas Wien als Vorbild für sozialen Wohnungsbau

Von Srdjan Govedarica

Der Karl-Marx-Hof in Döbling – Wiener Gemeindebauten gibt es in allen 23 Bezirken. (imago/CHROMORANGE)

Wien investiert seit fast 100 Jahren in den sozialen Wohnungsbau – und hat den Bestand behalten. Strenge Mietrechtsgesetze verhindern eine Kostenexplosion. So nimmt selbst in einem Hipster-Paradies wie dem 15. Bezirk die Verdrängung nicht überhand.