    Die Geigerin Vilde Frang beim Deutschen Symphonie Orchester Berlin

    109:34 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Werke von Robert Schumann / Julia Perry / Gustav Mahler / Ltg. Manfred Honeck |
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