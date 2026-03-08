    Die Freiheit in den musikalischen Fantasien des Carl Philipp Emanuel Bach

    109:39 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Peter Sühring, Georg Beck |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastInterpretationen
    Zur Startseite